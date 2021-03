Brand in fabriek voor computerchips zet tekorten voor autosector nog meer in de verf: nu al liggen fabrieken stil

Die zijn er nu wel: door de coronacrisis, het telewerken van thuis, afstandsonderwijs voor de kinderen en de behoefte aan contact via de pc, smartphones of gaming is de vraag naar elektronisch "speelgoed" fors gestegen. De vraag naar auto's lag vorig jaar wat op apegapen door geschrapte salons en gesloten garages, maar eind vorig is daar een inhaalbeweging ingezet. De vraag naar auto's is plots gestegen, de producenten kunnen nog wel volgen, maar dan moeten de onderdelen er ook zijn.

Dat is niet alles: het schoentje wringt ook structureel. Zo werkt de huidige industrie vaak met een of slechts twee toeleveranciers voor specifieke onderdelen en worden dure inventarissen of stocks van onderdelen niet langer aangehouden via het "just-in-time" leveringsmodel. Allemaal fraai, maar als er dan plots een onverwachte kink in de kabel komt, dan valt de productie stil. Omdat iedereen zo werkt -van de VS over Europa tot India, China en Japan- is het tekort dan plots wereldwijd en stijgen de prijzen.