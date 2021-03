Vijf jaar na de aanslagen: "Wanneer maakt iemand de keuze om geweld te plegen? Dat detecteren is niet makkelijk" 

"Wat nu de grootste uitdaging is, is om te detecteren wanneer iemand in zijn hoofd de keuze maakt om geweld te plegen. Dat is niet gemakkelijk", zegt federaal procureur Van Leeuw. "Je hebt mensen die mentaal broos zijn en vatbaar zijn voor propaganda via het internet. We kunnen dat niet allemaal op tijd detecteren."



"Maar je kunt het probleem ook omgekeerd bekijken", zegt hij. "Hoe groot is het gemeenschapsgevoel bij onze jongeren? Veel jongeren die naar Syrië vertrokken zijn, waren op zoek naar een familie, een gemeenschapsgevoel, naar heldhaftige daden. Dat is eigen aan die leeftijd en het is ook niet slecht om te willen gaan helpen waar veel miserie is. We moeten ons afvragen of onze maatschappij nog in staat is zoiets voor te stellen aan die jongeren."

