Buit ter waarde van 40.000 euro bij zware inbraak in krantenwinkel in Maasmechelen 

Vermoedelijk waren er twee inbrekers die vanmorgen vroeg hebben ingebroken in krantenwinkel Mario. Volgens de uitbater wisten ze goed hoe ze te werk moesten gaan om binnen te dringen. Ze zijn via de achterliggende straat gekomen en hebben dan twee ladders gebruikt om via een dakkoepel in de winkel en voorraadkamer binnen te dringen. Alle rekken in het magazijn met sigaretten en rookartikelen zijn leeggehaald. En er is ook heel wat cash geld meegenomen.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) deed vanmorgen de nodige vaststellingen. Er zal een uitgebreid sporenonderzoek worden uitgevoerd en de rechercheurs zullen de camerabeelden bekijken. Maandag blijft de winkel dicht.