Duizenden jongeren in Marseille lappen coronamaatregelen aan hun laars en vieren carnaval

In de Zuid-Franse stad Marseille hebben duizenden mensen, vooral jongeren, carnaval gevierd. Ze lapten de coronamaatregelen aan hun laars en stapten op in een grote optocht in het stadscentrum, veelal zonder mondmasker. Gisteren was er in Brussel een gelijkaardige carnavalsviering, weliswaar met veel minder deelnemers.