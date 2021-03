Eerste asperges van 2021 uit Kinrooi gaan naar mensen uit de zorg

Het belooft dit jaar een goede aspergeoogst te worden, en dat hebben we onder meer te danken aan de stevige winter. Teler Johan Driessens: "Een aspergeplant heeft een stevige winter nodig voor zijn overlevingsdrang, en dat geeft een betere smaak aan de asperges. En daarnaast heeft de plant genoeg vocht nodig, en regen is er ook genoeg geweest, dus die twee factoren zijn wel gunstig voor de asperges."

In tegenstelling tot vorig jaar, toen er een lock down was, zouden er dit jaar geen problemen zijn om voldoende stekers op de plantages te krijgen. Johan Driessens werkt vooral met werknemers uit Polen en Roemenië. "Ze komen allemaal, tenzij het helemaal de spuigaten uit gaat met corona, maar zoals de vooruitzichten nu zijn is het geen probleem dit jaar."

De verkoop zal zeker de eerste weken alleen aan supermarkten zijn en via de hoevewinkel. Vorig jaar hebben de telers gemerkt dat meer mensen naar de boer zelf komen om hun asperges te kopen. En ze hopen dat dat dit jaar weer het geval zal zijn.