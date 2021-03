Huis onbewoonbaar na uitslaande brand in Brasschaat

Er heeft zondagmiddag een korte maar hevige brand gewoed in een rijwoning aan de Zwemdoklei in Brasschaat. De brand brak kort voor 13 uur uit. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al metershoog naar buiten. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de schade aan de woning erg groot is. De garage brandde volledig uit en zowel de voor- als de achtergevel zijn zwartgeblakerd. Ook in de woning zelf is er rookschade en de brand heeft ook de structuur van het huis aangetast, waardoor de stabiliteit van de woning op dit moment niet meer gegarandeerd kan worden. Daarom besliste de brandweer het huis voorlopig onbewoonbaar te verklaren, tot er verder onderzoek is gebeurd.

De bewoners van het getroffen huis waren thuis op het moment dat de brand uitbrak, maar konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond, maar zij zullen de komende dagen of weken wel elders moeten verblijven.

De brand ontstond wellicht in de garage, maar wat de precieze oorzaak is, is nog niet bekend. In die garage lagen een aantal ontvlambare producten. Die zorgden bij het begin van de brand voor enkele kleine explosies die ook door omwonenden werden gehoord.