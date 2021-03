Liveblog: Geen nieuwe cijfers op zondag, "als extra maatregelen nodig zijn, aarzelen we niet", zegt minister Verlinden

Vandaag is het opnieuw Dag van de Zorg, een feestdag voor de mensen van de zorg. Door de coronacrisis is er dit jaar geen traditionele open dag, maar toch worden de professionele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers in de kijker gezet. Iedereen wordt uitgenodigd om vanmiddag het nummer "Ik hou van u" van Noordkaap te zingen, als muzikale ode.

"In aanloop naar Dag van de Zorg kregen de mensen van de zorg een week lang alle aandacht die ze verdienen. We deden dat door te informeren en te verbinden. We hebben gezongen, gebabbeld, elkaar ontmoet en zoveel meer. Kortom, we maakten er een echt feest van", zegt organisator Els De Smedt. Er waren onder meer zorgbabbels, online talkshows over werken in de zorg. Verder trokken acteurs Joris Hessels en Dominique Van Malder door Vlaanderen en maakten ze vier uitzendingen vanuit verschillende zorglocaties, die te bekijken zijn via www.blokbusters.tv.

Het orgelpunt van de feestweek is vandaag, de Dag van de Zorg. "Alle registers worden opengezet", aldus De Smedt. Iedereen wordt uitgenodigd om op zondagmiddag, 12 uur, in eigen bubbel, in de tuin, op de stoep samen met de buren... het nummer van Noordkaap te zingen. Op datzelfde moment spelen de Vlaamse beiaardiers in zeker 30 steden "Ik hou van u". Op zondagnamiddag verrassen verschillende jeugdbewegingen van Chiro en KLJ plaatselijke zorgorganisaties met een (coronaveilige) zangstonde.

De bedoeling van de Dag van de Zorg is om mensen kennis te laten maken met de sector. Tegelijkertijd worden ook duizenden zorgverleners in de bloemetjes gezet. Normaal gezien kunnen mensen een kijkje achter de schermen te nemen bij onder meer ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra, maar door de coronacrisis gaat dat dit jaar, net zoals in 2020, niet door.