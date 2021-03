Mannen die te voet wegvluchtten na verkeersongeval in Rijkevorsel zijn gevat met heel wat drugs op zak

Afgelopen vrijdagavond botsten twee auto's op elkaar aan de Sint-Lenaartsesteenweg in Rijkevorsel. Alle inzittenden van één auto vluchtten weg in het bezit van zakken. Enkel de autobestuurder bleef zitten, hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een zoekactie en zette daarbij een speurhond in.

Die vond sporen van cannabis in de auto. De drie gevluchte personen werden gevonden in een stal in de omgeving. In de stal werd ook 7.000 euro aan cash geld aangetroffen. In een haag in de buurt werd ook nog een zak met een grote hoeveelheid cannabis gevonden.