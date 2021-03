Scholen blijven open tot paasvakantie, mét enkele verstrengingen: dit stellen de ministers van Onderwijs voor

Ben Weyts stak niet onder stoelen of banken dat hij verrast was door de vraag van het Overlegcomité om bijkomende voorstellen. Hij kaatst de bal terug naar de federale regering en herhaalt zijn oproep om leerkrachten prioritair te vaccineren, na de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen. "Vraag niet wat het onderwijs voor u kan doen, maar vraag wat u kan doen voor het onderwijs", sneerde hij door de Amerikaanse oud-president John Kennedy te parafraseren.

En als de federale overheid het niet georganiseerd krijgt om leerkrachten prioritair te vaccineren, doen we het zelf wel met onze CLB's in Vlaanderen", klonk het nog. "We vragen geen neerbuigendheid, wij vragen geen lessen, wij vragen geen blablabla, maar boemboemboem en vaccins." Voor een goed begrip: wie prioritair wordt gevaccineerd, wordt niet door de federale regering bepaald, maar door de interministeriële conferentie Volksgezondheid, waarin ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zit.

Ten slotte roept Weyts de federale regering op om van de beschikbare sneltests zelftests te maken. "Die afnemen is maar een akkefietje en geen ingrijpende mediusche handeling."

Het is nu aan het Overlegcomité om zich te buigen over de voorstellen van de ministers van Onderwijs. Het valt af te wachten of de voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn voor dat Overlegcomité, waarin dus ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit.