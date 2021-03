SP.A heet voortaan officieel Vooruit, voorzitter Rousseau: "Breuk met oude politiek"

Voorzitter Rousseau gaf er tekst en uitleg bij het nieuwe project. Vooruit wil nadenken over hoe we van ons land "het beste ter wereld maken", zei hij. Volgens Rousseau is het de taak van de politiek om de weg naar dat beste land uit te stippelen, maar kan dat niet met de 'oude politiek'. Vooruit wil op een andere manier aan politiek doen, klonk het. "We kunnen twee dingen doen: of we blijven meedraaien in die oude politiek die eindeloos zijn tijd neemt, of we kunnen het anders doen en we beginnen aan een nieuw avontuur. Door elke dag te luisteren, en zaken te doen bewegen, om zo de traagheid, de stilstand en de achteruitgang te doorbreken."