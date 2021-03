Stemmen uit het onderwijsveld: "We balanceren op rand van wat haalbaar is"

"Deze nieuwe reeks maatregelen balanceren op de rand van wat voor scholen organisatorisch nog haalbaar is", zegt topman Lieven Boeve. "We vragen ons tegelijk af of in de rest van de samenleving geen bijkomende maatregelen nodig zijn, zeker als het onze ambitie blijft om de scholen volledig te openen na de paasvakantie".

"We zullen onze collega's blijven sensibiliseren om alle maatregelen rigoureus op te volgen", reageert Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!). Zo wil GO! zijn steentje bijdragen om de komende twee weken te overbruggen, zegt ze nog. "Onze scholen en CLB's hebben daar steeds keihard aan gewerkt en verdienen onze waardering en ons vertrouwen."

Zowel Verdyck als Boeve zijn voorstander van een prioritaire vaccinatie van de leerkrachten.