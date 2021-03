Turkije voert luchtaanval uit op Koerdisch gebied in Syrië

"Een Turks gevechtsvliegtuig bestookte militaire posities van de Syrische Democratische Strijdkrachten in het dorp Saida, in de buurt van de stad Ayn Issa", zo meldt het SOHR. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), zijn een Syrische militie onder leiding van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG).

Volgens SOHR zijn het de eerste Turkse luchtaanvallen in de regio sinds Ankara in oktober 2019 een militaire operatie tegen SDF opzette. Turkije wist toen samen met geallieerde milities een deel van Noord-Syrië onder controle te krijgen. De stad Ayn Issa en omgeving bleven wel in handen van Koerdische strijdkrachten.

Turkije beschouwt de Koerdische militie YPG als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Tegelijkertijd vormde de YPG in Syrië de belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).