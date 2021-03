Voorbijgangers merken brand op in een appartement in Geel en krijgen bewoners op tijd buiten.

Kort voor 20 uur gisterenavond is er brand uitgebroken in een appartement aan de Zammelseweg in Geel. Vermoedelijk door een kookpot die nog op het vuur stond, terwijl de bewoonster in de badkamer was.

Twee voorbijgangers merkten rook op in het appartement en konden de bewoners verwittigen. Voor de bewoners, een vrouw met kinderen, wordt opvang gezocht. De twee voorbijgangers zijn in het appartement geweest en hadden te veel rook ingeademd. Zij zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De keuken van het appartement op de eerste verdieping raakte zwaar beschadigd. Omdat de keukendeur was gesloten, bleef de brandschade beperkt tot de keuken. Het appartement is onbewoonbaar door de brandschade in de keuken en de rookschade in de andere kamers.

Een dierenartsenpraktijk op het gelijkvloers en een appartement op de zolder raakten niet beschadigd.