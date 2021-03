BELUISTER - Wat eten we in 2030? "Een wereld die niet duurzaam is zal niet vreedzaam zijn"

Als het van de Europese Commissie afhangt, gaan we de komende jaren ons voedselpatroon grondig wijzigen. Met het zogenoemde farm-to-fork-programma wil Eurocommissaris Frans Timmermans onze landbouw duurzamer maken. Want "een wereld die niet duurzaam is zal niet vreedzaam zijn". We gingen met de commissaris praten hoe dat de inhoud van ons bord zal veranderen. We gingen ook langs bij twee Vlaamse melkveehouders, om te zien of ze er klaar voor zijn.