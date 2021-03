Zwaarste overstromingen in een halve eeuw jagen duizenden mensen in Australië op de vlucht

Twee jaar geleden hadden we het hier over droogte en bosbranden, nu is het omgekeerde het geval. Door de hevige regenval -vooral rond de grootstad Sydney- hebben al zeker duizend mensen hun woningen in lager gelegen gebieden moeten verlaten. De gouverneur van New South Wales wil nu ook nog eens 4.000 andere mensen in veiligheid laten brengen. (Lees verder onder de foto).