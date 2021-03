1 op de 5 kan energiefactuur amper betalen: "Renoveer sociale woningen en betrek huurders in traject" 

De meest recente cijfers van de Barometer Energiearmoede dateren uit 2019. Die tonen aan dat in ons land meer dan een op de vijf gezinnen (20,7%) in energiearmoede leeft. Meer bepaald gaat het om 28,3% van de huishoudens in Wallonië, 27,6% in Brussel en 15,1% in Vlaanderen. Het is de Koning Boudewijnstichting die jaarlijks de Universiteit Antwerpen en de Université libre de Bruxelles vraagt om de berekening uit te voeren. Iemand leeft in energiearmoede van zodra hij het bijzonder moeilijk heeft om zijn woonst van energie te voorzien.