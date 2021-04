Aalmoezenier van luchthaven Zaventem: "Nog nooit zo'n stille herdenking"

Ook Beatrice Lamah volgt de plechtigheid, maar van op afstand. Zij werkt al twintig jaar aan de incheckbalie op Brussels Airport. Maar tijdens de herdenking zijn enkel het koningspaar, de premier, en enkele tientallen slachtoffers aanwezig. Door de coronamaatregelen kan het niet anders. Maar daarna is er heel de voormiddag tijd voor alle andere slachtoffers, familie, en werknemers van de luchthaven om naar het herdenkingsmonument te trekken. Dat is nodig voor Beatrice, die er vijf jaar geleden ook bij was. “Ik was net de eerste reiziger van de dag aan het inchecken toen een bom ontplofte. We hadden geen idee wat er gebeurde. Pas bij de tweede besefte ik dat het een aanslag moest zijn.” Vijf jaar later is de pijn nog niet verdwenen. “Tijd heelt alle wonden zegt men, maar dat is niet waar. De wonde is er nog steeds. Gelukkig vinden we als collega’s veel troost bij elkaar. Al is dat met corona niet mogelijk. Dat is heel jammer. Maar we blijven op de luchthaven één grote familie.”