Actiegroep "Vizier op links" intimideert onderzoekers, politici en opiniemakers in Nederland

De website publiceert regelmatig over linkse mensen en organisaties of wat de auteurs daaronder verstaan. Op 17 maart verscheen nog een artikel over de partij Groen-Links, met als ondertitel "Nieuwe video in première: Vizier Op Groen Links – hoe criminelen en linkse extremisten tot aan de dag van vandaag het DNA van GroenLinks bepalen." Drie dagen eerder was auteur en journalist Geert Mak kop van jut: "Vanuit dit kapitale Rijksmonument in Friesland, ver weg van de multiculturele samenleving, schrijft Geert Mak zijn boeken en speeches waarin hij PVV-kiezers in achterstandswijken de maat neemt en fascistisch noemt." Daarna volgen verschillende foto's van het huis van Mak in het dorp Jorwerd, met daarbij de aankoopprijs en de waarde van de woning.