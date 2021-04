Preventieadviseur draait overuren: "Belangrijkste periode in pandemie", klinkt het bij Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem

Of de nieuwe maatregelen die minister Ben Weyts (N-VA) gisteren op tafel legde daarbij zullen helpen, weet ze nog niet. Want de maatregelen zijn ook voor hen niet helemaal duidelijk. "Ze zijn voor eigen interpretatie vatbaar," vindt ze, "Ik denk dat we alles moeten proberen toe te passen. Maar op onze eigen scholen, en in de mate van het mogelijke." Een belangrijke regel is bijvoorbeeld 'Vermijd collectief vervoer'. "Dat wil zeggen dat we we maar 1 bus ter beschikking mogen stellen voor 1 klas die wil gaan zwemmen. Vroeger konden daar 2 of 3 klassen in, nu mag dat niet meer. Zo wordt een uitstap naar het zwembad voor iedereen plots duurder. Maar we moeten de veiligheid voorop zetten en zorgen voor een veilige omgeving voor onze leerkrachten en leerlingen."