Basisschool in Sint-Martens-Latem gebruikt al langer sneltesten: “We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen als de overheid faalt”

Lauwers hoopt dat er niet wordt overgegaan tot een afkoelingsweek: “Dat zou alleen maar het bewijs zijn van een falend beleid. Dat is een noodmaatregel die overschiet als de rest niet werkt, maar natuurlijk als men ons niet laat testen is dat misschien de enige mogelijkheid, maar dat zien we eigenlijk niet zitten als school.”

Ook over het idee van minister Ben Weyts (NV-A) om schoolpersoneel te vaccineren, heeft de directeur zo zijn eigen mening. “Dat is een beetje vrijblijvend in het rond toeteren. We weten allemaal dat we er niet gaan uitgeraken in die discussie over welke groepen prioritair zijn. Veel mensen vinden van zichzelf dat ze prioritair zijn, maar wij denken niet dat men ons bij die groep zal rekenen”, aldus Lauwers.