Bedrijven bieden gezuiverd afvalwater aan aan boeren, om droge periodes te overbruggen

Da afgelopen zomers konden boeren al gezuiverd water tanken bij verschillende waterzuiveringsstations van Aquafin. Maar er zijn ook veel bedrijven die voor hun productieproces veel water nodig hebben. En nu wordt dat water geloosd, nadat het gezuiverd werd. En dat terwijl veel boeren in droge periodes snakken naar water. Het Vlaams Kenniscentrum Water wil hen nu met elkaar in contact brengen, via het platform Waterradar.be.

Tot nu toe is het aantal bedrijven dat water aanbiedt nog heel beperkt. "Er zijn nu 19 bedrijven in het pilootproject gestapt", vertelt Charlotte Boeckaert van het Vlaams Kenniscentrum Water. "Maar we hopen dat het initiatief beter bekend raakt en dat nog meer bedrijven zich zullen melden." Er komt ook wel wat administratie bij kijken, geeft Boeckaerts toe. "De bedrijven moeten een grondstofverklaring afgesloten hebben met OVAM en ze moeten in een logboek bijhouden wie wanneer en hoeveel water kwam afhalen, maar we gaan die procedure de komende maanden nog verfijnen en vereenvoudigen."