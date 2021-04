Dansgroep Imago Tijl uit Pelt verliest boegbeeld: bekende choreografe Alicia Borghten overleden op 99-jarige leeftijd

Morren herinnert zich ook nog dit leuke verhaal: "Met compagnie 'De Vleesklak' , een straattheatergroep die we met enkele vrienden opgericht hebben in 2007, hebben we enkele optredens in het land gedaan, en toen we van een optreden uit Puurs kwamen, hadden we het idee om voor Alicia een privé-optreden te geven. Mits nog wat voorbereiding en met de hulp van haar dochter Betina, hebben we dat dan ook enkele dagen later gedaan, op het Theaterplein in Antwerpen. En daar is toch wel wat volk naar komen kijken", glimlacht Morren.