Bijna 20.000 mensen geëvacueerd voor zware overstromingen in Australië, en het blijft stortregenen

"Ik weet niet wanneer we in de geschiedenis ooit te kampen hebben gekregen met een dergelijke opeenvolging van meteorologische uitersten, en middenin een pandemie", zegt Gladys Berejiklian, premier van New South Wales.

Overstromingen van deze orde hebben zich sinds 1961 niet meer voorgedaan. 38 regio's zijn uitgeroepen tot rampgebied. Mid North Coast, ten noorden van Sydney, is het zwaarst getroffen gebied.

In sommige steden is in enkele uren tijd meer regen gevallen dan anders in drie maanden.