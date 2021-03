Blankenberge schrapt als eerste kuststad alle grote evenementen deze zomer: "Focus op horeca, beleving en sfeer"

Geen optredens op podia, rommel- of avondmarkten in Blankenberge deze zomer. Ook Zomerhit, het jaarlijkse muziekfeest van Radio 2, zal het zonder publiek moeten doen. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA): "Wij vinden het belangrijk dat wij onze zomer in alle rust kunnen opstarten. We gaan onze energie nu niet stoppen in zaken die misschien afgelast zullen moeten worden. We richten ons nu op de horeca, de terrassen, beleving en sfeer. We hebben vorige zomer gemerkt dat de toeristen dat ook enorm waarderen."