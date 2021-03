Brugse scholengroep schakelt over op afstandonderwijs: "Door maatregelen wordt het onveiliger dan het was"

Net nu wordt slecht weer voorspeld. "Wij zitten zonder overkapping, waardoor het ons niet lukt om iedereen deftig een plaats te geven", aldus Jonckheere. "Het alternatief is in de klas zitten voor de maaltijd. Maar 24 leerlingen die zonder mondmasker in een klas zitten - want ze moeten toch eten en drinken - en er moet dan nog iemand toezicht houden, dan maak je het eigenlijk nog onveiliger dan het was."

Jonckheere vindt de beslissing van de ministers van Onderwijs een gemiste kans. Hij merkt op dat het aantal afwezigheden begint op te lopen. "Vorige week hadden wij de slechtste week in maanden op het vlak van afwezigheden. Voltijds afstandsonderwijs zal de druk wegnemen en wij zijn perfect in staat om dat te doen."