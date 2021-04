Brussel gaat voetpaden renoveren: "De voetganger staat centraal"

Vorig jaar werden alle Brusselse voetpaden in kaart gebracht en in categorieën ingedeeld. Drukke voetpaden bij een station worden ingedeeld bij het PLUS-net. COMFORT-straten verbinden de drukkere zones. En andere voetpaden vallen onder het WIJK-net. Op basis van die kaart worden de komende twee jaar renovaties uitgevoerd, met andere richtlijnen per zone. Daarbij geeft Brussel er de voorkeur aan om een volledige stoep te renoveren in plaats van kleine herstellingen te doen.

Toegankelijkheid voor iedereen is een prioriteit, ook voor minder mobiele voetgangers. Dat zegt Abdel Moussati van Brussel Mobiliteit. "Het belangrijkste aan de nieuwe voetpaden is comfort voor iedereen. Daarom werken we met grote betonnen tegels", zegt Moussati. "We houden rekening met hellingsgraad en voorzien aangepaste zebrapaden. Ook haltes voor het openbaar vervoer zijn aangepast aan de laatste toegankelijkheidsnormen."