Café Allee op de Oude Markt gaat dicht: "Leuven verliest een monument"

"Leuven verliest een monument", zegt Jean Vandoren. "De baas, Luc ken ik al jaren. Iedereen die daar getapt heeft, ken ik ook. Het was een café waar mensen samenkomen, er werd gepraat en naar muziek geluisterd. Iedereen kwam er over de vloer, zowel oud als jong. Het was echt 'the place to be' voor muzikanten. Big Bill heeft er ooit een live album opgenomen. Dat heette ook 'Live in Den Allee'."