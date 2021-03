Naar Cuba voor een prikje? 5 eigen vaccins én grote beloftes: "Beperkte middelen, unieke wetenschappelijke resultaten"

Ook de belofte op een gratis vaccin voor toeristen is een verleidelijke lokroep voor het eiland dat toeristen en de dollars die ze binnenbrengen meer dan ooit nodig heeft. Guillén vertelt ons dat het hotelpersoneel in Varadero, één van Cuba's belangrijkste toeristische trekpleisters, onlangs interferón-neusdruppels (een Cubaans geneesmiddel tegen COVID-19) is toegediend en dat sindsdien nog geen enkel geval van besmetting is gemeld. "Zodra onze vaccins beschikbaar zijn zullen we toeristen een eerste dosis kunnen toedienen en de andere dosissen kunnen mee de koffer in. Want één van de voordelen van onze vaccins is dat je ze niet diepgevroren hoeft te bewaren en daardoor zijn ze makkelijk te transporteren."