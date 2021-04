Ook de  vaccinatiecentra van Lommel en Peer werken met reservelijst 

In Limburg zijn er meerdere eerstelijnszones die met reservelijsten werken. Maar niet alle zones gaan daarbij op dezelfde manier te werk. Zo kunnen voor de vaccinatiecentra van Genk, Bree, Leopoldsburg en Heusden-Zolder alleen mensen ouder dan 65 zich op dit moment kandidaat stellen voor de reservelijst. In Noord-Limburg geldt die beperking niet.

Volgens Maarten Mulkers is daar een goede reden voor. "Als de vaccins volgens plan toekomen, zullen we de groep mensen ouder dan 85 en ook die groep ouder dan 65 jaar vrij snel gevaccineerd hebben. Voor de groep 65-plussers gaat het in ons werkgebied tenslotte maar over 25.000 mensen. Als ook die groep gevaccineerd is, hebben we vrij snel de nog iets jongere leeftijdsgroepen nodig en die hebben we dan al op onze reservelijst staan".



Op de reservelijst staan intussen al zo'n 1.500 kandidaten. "De mensen worden dan opgeroepen volgens de prioriteitenlijst die de Vlaamse overheid heeft opgesteld", legt Maarten Mulkers uit. "Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen uit de zorg die nog niet gevaccineerd zijn of oudere mensen die nog geen vaccin hadden. Die krijgen uiteraard voorrang". Inwoners uit Lommel, Pelt, Hechtel-Eksel, Peer, Hamont-Achel en Bocholt kunnen zich via de website van het vaccinatiecentrum: https://vaccinatie-noord-limburg.be/reservelijst.