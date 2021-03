Dieven stelen achteruitrijcamera's uit dure wagens in Brussel: "Nieuwe vorm van diefstal"

"We zitten met een inbrakenplaag in dure auto's", zegt Wout Monteyne van de politiezone Montgommery. "Sinds eind februari zijn toch al 20 achteruitrijdcamera's gestolen, vooral uit de modellen van BMW. Daarom hebben we onze reserchedienst op deze zaak gezet. Het stelen van achteruitrijcamera's is voor ons een nieuw fenomeen. We kennen bijvoorbeeld wel het stelen van airbags, maar dit is nieuw."