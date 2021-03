Doden bij aanval Syrisch regeringsleger op ondergronds ziekenhuis in buurt van Aleppo

Het is dit jaar al de vijfde keer dat een medische voorziening in Syrië het doelwit wordt van een aanval, zegt het International Rescue Comittee, dat noodhulp verleent in conflictgebied. Tussen 2016 en 2019 zijn volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liefst 337 aanvallen uitgevoerd op medische voorzieningen in het noordwesten van Syrië.

Veel ziekenhuizen en geïmproviseerde hospitalen zijn daarom ondergronds of in grotten ingericht -zoals ook het hospitaal in Atareb dat nu werd getroffen.

(lees door onder de tweet)