Eerste knipoogbord voor veiliger fietsverkeer in Vlaanderen hangt in Zonhoven: "We vragen fietser en automobilist hoffelijk te zijn"

Er nemen 188 gemeenten deel aan de campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het bord werd vanmorgen onthuld aan basisschool de Zonnewijzer in Zonhoven: "We starten vandaag met een sensibiliseringscampagne, een hoffelijkheidscampagne waarbij we zowel aan de automobilist als aan de fietser vragen om hoffelijk te zijn in het verkeer en met mekaar ook rekening te houden", zegt Peeters.