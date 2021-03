Eerste tweet ooit van Twitter-oprichter Jack Dorsey geveild voor 2,9 miljoen dollar

Jack Dorsey, een van de stichters en huidig topman van Twitter, heeft zijn eerste tweet verkocht voor 2,9 miljoen dollar (2,4 miljoen euro). Dorsey bood zijn tweet aan via een uniek digitaal certificaat (een niet vervangbare token of NFT), dat de echtheid garandeert en bepaalt wie eigenaar is van een online item. NFT maakt gebruik van blockchain-technologie, die ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld de handel in bitcoins.