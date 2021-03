EU legt China sancties op wegens mensenrechtenschendingen Oeigoerse moslimminderheden, China reageert meteen

Verschillende mensenrechtenorganisaties berichtten al langer over ernstige mensenrechtenschendingen, martelingen en opsluitingen van minstens een miljoen Oeigoeren en etnische moslims in gevangenenkampen in de Chinese provincie Xinjiang. De Chinese overheid wordt beschuldigd van het opleggen van dwangarbeid en verplichte sterilisatie van vrouwen. Oeigoerse vrouwen zouden verkracht, misbruikt en gemarteld worden in de kampen. Daarnaast worden aanslagen van Oeigoerse militanten de afgelopen jaren consequent beantwoord met gewelddadig optreden van Chinese ordetroepen. Sommige Europese overheden zoals het Nederlandse parlement en de Verenigde Staten nemen het woord “genocide” in de mond.

De benaming voor de kampen is echter omstreden aangezien de Chinese overheid de kampen als “opleidingscentra” bestempelt om de plaatselijke bevolking aan werk te helpen. Verder zouden de kampen naar verluidt ook bedoeld zijn om moslimextremisme en radicalisering tegen te gaan. Hoewel Chinese woordvoerders het bestaan van de kampen eerder ontkenden, wuiven ze de Westerse beschuldigingen vandaag weg als fake news.