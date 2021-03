Europa ziet het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin dalen

De peiling werd afgenomen bij 1.672 Britten, 2.024 Duitsers, 1.022 Fransen, 1.016 Italianen, 1.050 Spanjaarden, 1.004 Denen en 1.017 Zweden tussen 12 en 18 maart. In die periode waren verschillende landen uit voorzorg gestopt met de toediening van het Zweeds-Britse AstraZeneca-vaccin na een aantal meldingen van tromboses. Op 18 maart gaf het Europees geneesmiddelenagentschap EMA na een onderzoek aan dat het vaccin veilig en effectief is.

Volgens YouGov heeft de opschorting van de vaccinatiecampagnes in verschillende landen een impact gehad op de publieke opinie. "We hebben niet alleen een aanzienlijke stijging gezien van het aantal mensen dat het vaccin gevaarlijk vindt in de afgelopen twee weken, maar het vaccin van AstraZeneca wordt ook als minder veilig beschouwd als die van Pfizer en Moderna", zegt data-analist van YouGov Matt Smith in een persbericht. "Met een mogelijke derde golf van besmettingen in Europa, moeten de autoriteiten zich afvragen of de huidige geschillen over het AstraZeneca-vaccin de vaccinatiecampagne zal schaden."

In Duitsland (55 procent, +15 procentpunten tegenover een studie in februari) en Frankrijk (61 procent, +18 procentpunten) gaven de respondenten aan dat het vaccin eerder gevaarlijk dan veilig is. In Spanje en Italië vond in februari nog respectievelijk 59 en 54 procent van de respondenten het vaccin veilig, nu gaat het nog om slechts 38 en 36 procent.

In Zweden beschouwen meer mensen (43 procent) het vaccin veilig dan onveilig (34 procent), de Denen zijn verdeeld (twee keer 42 procent).

In het Verenigd Koninkrijk, het enige land in de lijst dat niet gestopt is met de vaccinatie met AstraZeneca, heeft meer dan driekwart (77 procent) van de respondenten vertrouwen in het vaccin. Toch is het aantal mensen dat het vaccin veilig acht met 4 procentpunten afgenomen.

Het vertrouwen in de vaccins van Pfizer en Moderna is niet afgenomen, zo blijkt nog uit de peiling.