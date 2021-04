Fietsersbond Lommel verrast fietsers met vrolijke krijtboodschappen

In Lommel kregen fietsers een bedankje van Fietsersbond in de vorm van krijtboodschappen die in heel de stad aangebracht werden. Ook in de straat van burgemeester Bob Nijs (CD&V) werd een krijtboodschap getekend om hem een signaal te geven dat inzetten op de fietst loont, maar ook om hem te bedanken dat hij ook zelf het goede voorbeeld geeft.