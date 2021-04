Tandarts Christl Verbiest  uit Lommel identificeerde slachtoffers aanslagen 22 maart: “We wilden de families snel duidelijkheid geven”

Snelheid is belangrijk, maar juist zijn is nog belangrijker. “Je moet alles doen om te zorgen dat familieleden snel duidelijkheid hebben. Maar de identificatie moet juist zijn. Je kan je geen fout veroorloven. Ik heb het er wel moeilijk mee gehad dat je een dag na de aanslagen berichten leest over de zoektocht naar iemand, terwijl je al weet dat die persoon wellicht in je mortuarium ligt. Maar dan blijft het feit dat je echt 100% zeker moet zijn over je zaak vooraleer je kan communiceren.”

Veel gewonden van toen, en ook hulpverleners zoals militairen, brandweermannen en agenten kampen met posttraumatische stress. Dat heeft Christl Verbiest niet. “Ik sluit me op in mijn werkruimte, en probeer alles zo methodisch mogelijk te benaderen. Het is mijn werk, en te veel gevoelens toelaten zou mijn werk hinderen. En daar hebben de nabestaanden niets aan. Zij verwachten dat we snel uitsluitsel kunnen geven.”