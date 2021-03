Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke "zeer verontrust": "Allemaal, in alle sectoren, alles uit de kast halen"

Er komen ook algemene maatregelen, zoals de refters sluiten en leerlingen in de klas of buiten laten lunchen, leerlingen bij voorkeur te voet of met de fiets naar school te laten komen, speeltijden maximaal te scheiden, activiteiten zo veel mogelijk buiten te organiseren, en de toegang door buitenstaanders zo beperkt mogelijk te houden. Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke noemt die voorstellen in "De ochtend" op Radio 1 "degelijk, belangrijk en interessant". Het coronacommissariaat zal nu over die voorstellen oordelen. Hij beklemtoonde vooral dat "we bondgenoten zijn. We hebben allemaal samen dezelfde ambitie: de scholen openhouden en na de paasvakantie volledig heropenen. Dat is een zeer belangrijke, gezamenlijke doelstelling. We moeten daar samen naartoe werken."

Tegelijk sprak Vandenbroucke zijn grote bezorgdheid uit over de stijgende coronacijfers. "Dit weekend zijn 426 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19. We hebben in een weekend tijd dus een klein ziekenhuis gevuld met coronapatiënten. Ter vergelijking: vorig weekend waren het er 354, 14 dagen geleden 263. Dat zijn zeer forse stijgingen. Ik ben zeer verontrust. Als we na Pasen de scholen volledig en duurzaam willen openen, en de horeca op 1 mei, dan gaan we allemaal samen, met alle sectoren, alles uit de kast moeten halen om de cijfers te doen dalen."