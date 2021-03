Glenn uit Ieper legt 32 kilometer af op een springbal en verbreekt wereldrecord

Glenn Valentin kreeg langs de piste steun van familie, vrienden én zijn hond. "Chopko zorgde voor afleiding en gaf me tijdens moeilijke momenten een likje op mijn gezicht." Er stonden ook portretten van ervaren avonturiers langs het parcours met daarop de boodschappen: "be present", "think love" en "become one". De Ieperling is momenteel bezig aan een boek over avonturiers. "Zij gaven met tips over hoe je je geest kan trainen voor zulke lange afstandsuitdagingen. De belangrijkste: je ego aan de start laten en zoveel mogelijk aanwezig zijn in het moment. In plaats van te denken aan het einddoel concentreerde ik me op mijn ademhaling, mijn supporters en de bomen rond de piste."

Toch moest hij zichzelf de laatste kilometers flink wat moed inspreken. "In de laatste ronde heb ik nog eens alles uit de kast gehaald. Ik wou finishen als een kampioen, niet als een nat vodje."