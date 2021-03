Gouverneur Decaluwé stelt minister Gilkinet in gebreke voor drukte op treinen richting kust

Ook burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) staat achter de ingebrekestelling. “Er zijn al een jaar lang overleggen aan de gang die op niets uitdraaien. Al een jaar lang gebeurt er niets. Een ingebrekestelling is daarin de volgende stap”, aldus Dumery. "De verstrenging van het Overlegcomité met betrekking tot de treinen was een stap in de goede richting, maar het is nog steeds niet duidelijk hoe NMBS dat praktisch gaat aanpakken.”

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) wil een brief schrijven naar NMBS. “Een herhaling van de situatie van eind februari is ontoelaatbaar. Als er opnieuw geen of onvoldoende maatregelen worden genomen, zal ik als burgemeester doen wat ik moet doen. Toch hoop ik dat ik me niet zal moeten wenden tot juridische gevechten. Ik roep NMBS op om haar verantwoordelijkheid te nemen.”