BEKIJK: Aanslagen 22 maart 2016 herdacht, koning en premier houden stiltemoment in luchthaven Zaventem

Op de luchthaven van Zaventem zijn de aanslagen van 5 jaar geleden in ons land herdacht. Precies op het moment dat de eerste bom ontplofte, hielden koning Filip, koningin Mathilde, premier De Croo en vele anderen een stiltemoment. Straks volgt ook nog een stiltemoment in het metrostation van Maalbeek in Brussel. Op de middag is er ook nog een grote herdenking.