Hond of kat kwijt? Vanaf 1 mei wordt je huisdier terugvinden moeilijker door strengere privacyregels

Alle katten en honden moeten verplicht gechipt zijn in Vlaanderen. Op die chip staan de contactgegevens van de eigenaar en al die informatie is verzameld in een online databank. Als een hond of kat wegloopt, kan het baasje snel gevonden worden door die chip uit te lezen. Momenteel kan iedereen die een chiplezer heeft die gegevens nakijken.