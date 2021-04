Refter binnen verboden? Dan maakt Brugse hotelschool 4 "eetdorpen" in open lucht

Ook in de voedingsschool Ter Groene Poorte in Brugge moet de refter dicht. Maar de school sluit de keukens niet. Directeur Iris Cornette: "Een derde van onze leerlingen is intern. Zij moeten ontbijten, een middagmaal en een avondmaal krijgen en daar hoort ook een warme maaltijd bij. Onze keuken in Het Fornuis, het schoolrestaurant, blijft open. De leerlingen komen gespreid binnen, nemen hun maaltijd mee naar buiten en eten die op in een 'outdoor dorp'.