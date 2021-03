Intensief testen maakt coronamaatregelen overbodig op Deens eiland, Steven Van Gucht: "Theorie erachter klopt"

Volgens viroloog Steven Van Gucht toont de reportage aan dat een intensief testbeleid een van de sleutels is tot de heropening van de maatschappij.

"De theorie erachter klopt. Als je om de drie dagen zou kunnen testen zoals in Bornholm, dan kan je heel veel virusverspreiding tegenhouden. De praktische uitwerking van zo een beleid is niet evident. Op het afgesloten eiland gebeurt het in ideale omstandigheden", aldus Van Gucht in "Terzake".

Bekijk de reactie van Steven Van Gucht in "Terzake" hier: