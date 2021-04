Intensieve controles op hondeneigenaars na klachten leveren uiteindelijk 12 GAS-boetes op

"Dat valt dus heel goed mee", zegt Magali Derboven, woordvoerder van de politie van Lier over de resultaten. "We hebben wel op voorhand een kleine preventiecampagne gedaan om te laten weten dat we controles gingen houden. Als mensen dat weten, dan gaan ze zich ook beter aan de afspraken houden. We hopen dat dat ook in de toekomst zo blijft."

Over het aanlijnen van honden is er wel eens wat discussie: "Maar een hond blijft een dier. Je weet niet hoe die gaat reageren als er een fietser voorbij komt, of een kind of een ouder persoon. En wat hondenpoep betreft, is er niemand die daar graag intrapt."

Mocht de politie opnieuw meer klachten krijgen, dan zal ze de controles weer opvoeren.