BELUISTER - Spanning tussen de federale en Vlaamse regering over corona: "De hete aardappel wordt doorgegeven" 

Volgens Ivan De Vadder moeten we de spanning niet zozeer zoeken in het feit dat verschillende partijen de meerderheid uitmaken op federaal dan wel Vlaams niveau. "Je hebt wel de N-VA die federaal in de oppositie zit en zich iets harder opstelt tegenover bijvoorbeeld de avondklok en ook binnen de Vlaamse regering durft de N-VA op een ander standpunt te staan", aldus De Vadder. "Maar meestal verloopt dat vrij goed."

Bovendien lijken de regio's nu onderling aan hetzelfde zeel te trekken rond onderwijs. "La fonction fait l'homme", zegt Ivan De Vadder daarover. "Je zit hier met ministers van Onderwijs die ongeveer dezelfde uitgangspunten hebben. Dan maakt het weinig uit of je tot de PS behoort of tot de N-VA. Je voelt dat de ergernis vergelijkbaar is."