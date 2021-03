Jemen: zes jaar oorlog, hongersnood en nu ook nog eens een covid-uitbraak: "Mensen moeten grimmige keuzes maken" 

Tot nu toe zijn meer dan 4 miljoen Jemenieten ontheemd geraakt door het conflict en ruim twee op de drie heeft humanitaire hulp nodig. Vooral de situatie rond de stad Marib - tot voor kort als relatief veilig beschouwd - is dramatisch. Naar schatting 1,2 miljoen mensen zijn naar Marib zijn gevlucht. Maar een paar dagen geleden hebben de Houthi-rebellen een berg in de buurt van de stad veroverd. De gevechten naderen de stad.

Oxfam-directeur Muhsin Siddiquey: "De mensen in Marib zijn wanhopig, ze staan voor de grimmige keuze tussen hier blijven met gevaar voor eigen leven en dat van hun kinderen, of vluchten naar de woestijn waar geen water of voedsel is. Ik hoor vreselijke berichten over kinderen die worden gedood, huizen in woonwijken die worden getroffen en mensen die gedwongen worden te vluchten."