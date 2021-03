Antwerpse gerecht gaat criminele jongeren beter opvolgen: "Voorkomen dat ze steeds zwaardere misdrijven plegen"

Maar worden die jongeren, die soms zware feiten hebben gepleegd, dan nog wel gestraft? "Ze moeten wel degelijk heel veel gesprekken voeren. En ze krijgen voorwaarden opgelegd, waardoor ze aan de slag moeten gaan. Een gesprek met hun slachtoffer bijvoorbeeld. Dat is niet verplicht, maar we proberen het wel in het traject te stoppen. Dat is niet evident voor die jongeren. Ze moeten echt wel inspanningen doen. En dan zal het ook meer zin hebben dan hen in de gevangenis te stoppen. Want de gevangenis doet wel haar best, maar toch komen jongeren er dikwijls niet beter uit. Ze kunnen geen traject volgen, ze komen in aanraking met ervaren criminelen. Dus ik denk dat dit wel een betere oplossing is."