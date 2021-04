Kapper Mario uit Geel: "Veel extra afspraken uit angst voor nieuwe sluiting"

"Het valt op hoeveel mensen er de afgelopen dagen naar ons kapsalon bellen om een afspraak te maken", zegt kapper Mario Coymans in "Start Je Dag". "Ze vertellen me dat ze snel willen langskomen. Met de stijgende coronacijfers vrezen de klanten dat kapsalons opnieuw moeten sluiten." Iets waar Mario niet op zit te wachten. "Wij nemen alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. Hier is niemand besmet geraakt. Uit voorzorg knippen we bijvoorbeeld geen baarden of snorren meer."