Kathleen uit Nieuwerkerken getuigt vijf jaar na aanslagen 22 maart: "Ik schrik nog steeds van luide knallen"

Na de twee knallen en de daaropvolgende chaos raakte Kathleen al snel een deel van haar leerlingen kwijt. "Het gevoel dat je dan hebt, is verschrikkelijk. Tijdens het lopen begon ik te beseffen wat er aan het gebeuren was. Ik wist niet waar mijn leerlingen waren, en begon me al af te vragen wat ik aan hun ouders moest vertellen. Wat zeg je tegen die mensen? Iets verder, aan de poortjes van Gate A, zag ik enkele leerlingen staan. De paniek bij die leerlingen was immens." Uiteindelijk werden alle leerlingen één voor één gevonden. "We hadden een Whatsapp-groep met alle leerlingen, en iedereen moest daar de boodschap "Ik ben nog in leven" in sturen", vertelt Kathleen. "Zo konden we uiteindelijk bevestigen dat iedereen oké was."

Niet alleen haar leerlingen maar ook de echtgenoot van Kathleen liep gevaar. "Mijn man was ook op de luchthaven, door puur toeval. Hij ging met zijn vrienden op verrassingsweekend, ook naar Barcelona. Toen de bommen ontploften was hij met onze kinderen aan het bellen. Die waren toen heel ongerust", getuigt de vrouw uit Nieuwerkerken.